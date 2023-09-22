В России и мире

В Роспотребнадзоре не видят оснований для введения масочного режима из-за коронавируса

В России пока нет оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее стало известно, что за неделю в стране на 22,3% выросла заболеваемость COVID-19 и на 18% – число госпитализаций тяжелых пациентов.

Попова уточнила, что на сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести течения коронавируса такова, что оснований для введения всеобщего масочного режима нет, пишет FlashNord. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп возникают. Такие решения принимаются в разных субъектах. В первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.