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Тело младенца нашли в мусоропроводе в Череповце

Тело новорожденного мальчика нашли в в мусоросборном помещении в Череповце 28 сентября, сообщает пресс-служба СУСК России по Вологодской области в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба СУСК России по Вологодской области / Telegram

Около 8.30 следователям сообщили об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из 9-этажных домов на Северном шоссе в городе Череповец. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по городу Череповец и криминалисты областного аппарата ведомства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для определения причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.