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Осенний призыв в России стартует 1 октября

C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — цитирует его РИА Новости.

Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, добавил контр-адмирал.

Цимлянский отдельно подчеркнул, что у Генштаба нет никаких планов проведения дополнительной мобилизации. Сейчас достаточно желающих стать контрактниками, как и добровольцев, решивших участвовать в спецоперации, отметил он.