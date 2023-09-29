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Закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат вступил в силу

Закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учета, который, в частности, предусматривает увеличение до 30 тыс. рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат, вступает в силу с 1 октября.

Закон был принят Госдумой 25 июля, одобрен Совфедом 28 июля и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля. Согласно документу, многократно увеличиваются штрафы по статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающей ответственность за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, теперь составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Ранее максимальный размер штрафа за такое правонарушение достигал 3 тыс. рублей, пишет ТАСС

Кроме того, штраф за несообщение гражданином в военный комиссариат данных об изменении семейного положения, образования, должности, места работы или учебы, а также сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Гражданам, не сообщившим в военный комиссариат (или в орган, осуществляющий первичный воинский учет) сведений о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Такой же размер штрафа установлен за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок.

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей грозит гражданам, подлежащим призыву на военную службу, за несообщение в военный комиссариат сведений о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания.

Повышаются также штрафы за уклонение от медицинского освидетельствования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет. Ранее за такое правонарушение грозило предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей. Теперь административная ответственность за такие действия составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Кроме того, увеличивается также штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Теперь он составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

В КоАП РФ появляется новая статья об ответственности за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки. Для должностных лиц штрафы составят от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Такой же размер штрафов предусмотрен и за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Кроме того, в статье 21.1 КоАП РФ повышаются штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Должностным лицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы устанавливаются в статье 21.2 КоАП РФ за неоповещение граждан о вызове или повестке военного комиссариата при поступлении таких вызовов и повесток, в том числе в электронной форме. Штраф до 400 тыс. рублей грозит и за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову или повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Кроме того, должностным лицам госорганов или организаций, не представившим или несвоевременно представившим сведения, необходимые для ведения воинского учета, грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал ежегодный указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2023 года осуществляется призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тыс. человек. Весной этого года на военную службу были призваны 147 тыс. человек, а прошлой осенью - 120 тыс. человек. В среднем в последние годы каждый призыв затрагивал около 130 тыс. человек.

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В августе президент РФ подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нынешний призыв будет проходить по прежним правилам: призывники будут получать повестки в бумажной форме. Электронные повестки, как указал Картаполов, до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме