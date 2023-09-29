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Скончался народный артист России Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни, пишут «Известия» со ссылкой на сайт Малого театра.

«С именем Виталия Анатольевича Коняева связаны лучшие страницы театрального и киноискусства нашей страны. Его уход — невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста», — сообщили в театре.

Причины смерти не сообщаются. О времени и месте прощания театр сообщит дополнительно.

Коняев родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил в Малый театр, в котором прослужил 65 лет. За это время он сыграл роли в сотнях постановок.

Также Коняев снимался в кино, самым известным фильмом с его участием стала картина «Тишина».