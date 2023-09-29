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Нобелевскую премию по медицине присудили тем, кто помог создать вакцину от COVID-19

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физилогии в 2023 году стали венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайссман. Премию им присудили за открытия в сфере модификации нуклеозидных оснований, позволившие создать эффективные вакцины против COVID-19, сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.

В заявлении комитета уточняется, что ученые провели исследование в области модификации основ нуклеиновых кислот, что в результате позволило создать вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, на основе открытий Карико и Вайссмана были разработаны западные вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, пишет RuNews24.

Ряд медицинских экспертов указали на высокий риск развития побочных заболеваний после применения РНК-вакцин, однако специалисты Всемирной организации здравоохранения сочли данные случаи «редкими».