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Россиянин получил Нобелевскую премию по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2023 год стали работающие в США ученые Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Награда была присуждена за фундаментальные открытия в области нанотехнологий. В частности, ученые занимались «открытием и исследованием квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства».

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что независимо друг от друга Екимову и Брусу удалось создать квантовые точки, тогда как Бавенди совершил революцию в химическом производстве.

«Эти достижения представляют собой важную веху в нанотехнологиях», - приводит слова Нобелевского комитета «Лента.ру».

Размер премии в этом году равен 11 миллионам шведских крон (примерно один миллион долларов США). Финансовое вознаграждение будет распределено поровну между всеми лауреатами. Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме (Швеция).

Екимов родился 28 февраля 1945 года. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тема кандидатской диссертации — «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках».

В 1989 году стал доктором физико-математических наук. Тема докторской диссертации — «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах». С конца 1990-х годов работает на Западе. Преподавал во французских, японских и британских университетах. Работал в американской компании Nanocrystals Technology.

Тунисско-французско-американский химик Бавенди родился в 1961 году в Париже. В 1988 году получил степень бакалавра химии в Чикагском университете. В настоящее время работает в Массачусетском технологическом институте.

Американец Брус родился в 1943 году в Кливленде (США). В 1965 году получил степень бакалавра в Университете Райса. Работал в частных американских компаниях. С 1990-х годов преподает в Колумбийском университете.

В 2022 году Нобелевская премия по химии была присуждена Каролин Рут Бертоцци, Мортену Мелдалу и Барри Шарплессу, последний стал лауреатом премии второй раз. Ученые были награждены за развитие клик-химии и биоортогональной химии.