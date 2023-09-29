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Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в коттедже

Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в собственном коттедже в Подмосковье. По информации Telegram-канала Mash, убийцу задержали по горячим следам — это сводный брат убитого 35-летнего Артёма Микояна.

Тела 85-летней Полины Ткаченко и сына Намина обнаружили на даче в деревне Крюково Истринского района. «Женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына — колото-резанные раны по всему телу», - отмечают авторы Telegram-канала.

Следов борьбы в доме не было, задержанного подозреваемого сейчас допрашивают. Следователи СК по Московской области проводят обыски.