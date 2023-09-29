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Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.

«Избрать в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря», — приводит решение судьи РИА Новости.

Как уточнили в столичной прокуратуре, блогера обвинили в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой людей. Вину он не признал.

В ведомстве ранее сообщили, что Шабутдинов вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк центр», из корыстных побуждений создавал у людей ложное впечатление о возможности вести бизнес и получать большие деньги благодаря образовательным программам. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогут стать успешными предпринимателями и обрести гарантированный сверхдоход.

Убежденные в якобы высокой результативности программ восемь человек заключили договоры на суммы от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Возглавляемый бизнес-тренером образовательный центр «Лайк центр» (АНО «Центр развития предпринимательства+») уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей приобрел там курс по предпринимательству, а когда после двух блоков решил отказаться от него, то получил обратно лишь 20 тысяч рублей. Уточняется, что при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд указал, что клиент вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.

Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов. Решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда.