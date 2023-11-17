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ВОЗ пытается выяснить причину участившихся случаев пневмонии у детей на севере Китая

На севере Китая зафиксировали рост числа детей с пневмонией. Данных, указывающих на причины возникновения болезни, недостаточно. Всемирная организация здравоохранения пытается выяснить, вызвано ли заболевание с распространением гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) или микоплазменной пневмонии.

Китайские власти в свою очередь заявили, что рост числа больных может быть связан со снятием ковидных ограничений, пишет RuNews24.

ВОЗ таких объяснений недостаточно, поэтому организация обратилась за эпидемиологической и клинической информацией и результатами лабораторных исследований по этим очагам к китайским властям через механизм Международных медико-санитарных правил.