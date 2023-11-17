В России и мире

Движение ЛГБТ запретили в России

Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск министерства юстиции о признании экстремистским международного движения ЛГБТ.

«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», - огласил решение судья Олег Нефедов.

Также судом признаны экстремистскими и запрещены структурные подразделения организации, пишет «Интерфакс».

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Между тем, оно может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Представители ответчиков на заседании не присутствовали.

Вместе с тем принятое в четверг судебное решение «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий». Ограничения связаны с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.