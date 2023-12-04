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Журнал Time назвал человека года

06.12.2023 16:04|ПсковКомментариев: 0

Певица Тейлор Свифт обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге «человек года», сообщило в среду публикующее ежегодный рейтинг издание Time.

Обладательница многочисленных наград Грэмми певица «имела потрясающий год», отметили организаторы рейтинга. Свифт совершает мировое турне Eras tour, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Сама Тейлор, по данным открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.

Тейлор возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов, пишет РИА Новости

Time публикует номер с «человеком года» на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя «почетного» звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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