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Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией - СМИ

Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», — говорится в публикации.

Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы, пишет РИА Новости.

Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг.

Власти Финляндии 30 ноября закрыли все автомобильные КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Индии, Марокко — всего более 30 национальностей.

В Кремле решение Хельсинки закрыть пункты пропуска назвали русофобией, которая вызывает сожаление.

В Москве не раз обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.