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Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря

Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и приняло решение закрыть их с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря, сообщает правительство Финляндии на своем сайте.

«Правительство приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00. Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря», - говорится в сообщении.

Данное решение связано с продолжением прибытия мигрантов через пропускные пункты на границе с Россией, пишет РИА Новости.

«По мнению финских властей, очевидно, что этому типу въезда в Финляндию способствовали иностранные власти или другие субъекты. Здесь также присутствуют элементы международной преступности. Этот тип нелегальной иммиграции и перспектива ее эскалации представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии», - уточняет кабмин.