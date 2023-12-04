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В России и мире

Минюст РФ признал иноагентом актера Анатолия Белого*

15.12.2023 22:23|ПсковКомментариев: 0

Российский актер Анатолий Белый* (настоящая фамилия — Вайсман*) признан иностранным агентом. Соответствующее решение вынес Минюст РФ в пятницу, 15 декабря.

«Вайсман* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что проживающий за границей Белый* в качестве респондента участвовал на информационных площадках, которые предоставлялись зарубежными структурами. Кроме того, актер выступал организатором сбора средств в поддержку ВСУ.

Как отмечает Life, реестр иноагентов пополнили также бывший журналист и шеф-редактор издания «Чита.ру» Андрей Затирко*, новосибирский депутат Хельга Пирогова*, журналист Григорий Шведов*, активист Денис Соколов*.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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