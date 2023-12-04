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Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО

У Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть проблемы с Россией, связанные с созданием Ленинградского военного округа, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине ХХ века давно решены», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Президент РФ отметил, что раньше у России и Финляндии были «самые сердечные отношения».

«Да, в лесном комплексе были проблемы, связанные с необходимостью лесопереработки внутри страны. Ну, и все. Это чушь и мелочи, на самом деле», - сказал Путин.

Швеция и Финляндия в 2022 году одновременно подали заявки о присоединении к НАТО. Турция выдвинула обеим странам условия, которые нужно было выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Швеция и Финляндия должны были признать террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года.

Напомним, Ленинградский военный округ объединили с Московским в 2010 году.