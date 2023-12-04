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В Совфеде поддержали идею дать Росгвардии полномочия по охране школ

Частные охранные предприятия показали свою несостоятельность в охране детских образовательных учреждений, идея дать Росгвардии право охранять школы правильная, но необходимо все просчитать, заявила глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.

В Госдуму в среду будет внесен законопроект, которым предлагается наделить Росгвардию полномочиями по охране дошкольных и общеобразовательных организаций, а также техникумов, сообщили ранее «Известия». Инициатива появилась на фоне трагедии в Брянске, где 7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. Также один ребенок погиб, пятеро были госпитализированы.

«Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники», - цитирует РИА Новости Перминову.

Сенатор указала на то, что трагедия в Брянске - как раз «яркий показательный пример», что частные охранные предприятия не справились со своей обязанностью, тогда как в Росгвардии есть все средства и специалисты для выполнения этой функции. Однако, по словам Перминовой, нужно проанализировать, сколько средств на это потребуется и сможет ли Росгвардия охватить все школы.

«На мой взгляд, наверное, это было бы правильное решение, но, безусловно, мы будем обсуждать это все, очень внимательно смотреть», - подчеркнула парламентарий.