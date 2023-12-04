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Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат

Президент России Владимир Путин до 15 января ждет доклады о постановке граждан на воинский учет без личной явки в военкомат и об электронных повестках, сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по вопросам призыва на военную службу.

Поручение адресовано Минобороны совместно с Минцифры, пишет ТАСС. «Организовать работу по обеспечению: постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат; формирования и направления повесток в электронной форме; предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток», - говорится в опубликованном перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

Также поручается уведомлять о том, что если гражданин не явится в военкомат по электронной повестке, ему временно запретят выезд из РФ.

Доклад глава государства ждет до 15 января и далее раз в месяц.