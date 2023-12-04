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Официальный сайт Киркорова заблокировали

27.12.2023 22:18|ПсковКомментариев: 0

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова kirkorov.ru перестал работать. При попытке перейти на начальную страницу портала появляется информация о его неисправности: «Ошибка 4030. Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее».

Причина сбоя в работе сайта неизвестна, пишет РИА Новости.

Ранее Киркоров выступил в социальной сети «ВКонтакте» с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.

В декабре в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

Источник: Псковская Лента Новостей
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