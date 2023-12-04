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Путину доложили об обстреле Белгорода

Президенту России Владимиру Путину доложили об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым районам Белгорода. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По информации СМИ, по поручению президента в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщалось ранее, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные попали в жилой сектор.

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Также Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить, пострадавшим оказывают помощь, передает «Газета.ру»