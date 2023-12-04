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Умерла легендарная ведущая программы «Время» Галина Зименкова

Первый канал сообщил о кончине в возрасте 82 лет легендарной ведущей программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженной артистки РСФСР Галины Зименковой. В некрологе отмечается, что ее любили миллионы советских зрителей.

Как отмечает «МК», Галина Зименкова всю жизнь посвятила телевидению. Она также работала в таких программах, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Была партнером другого легендарного ведущего Игоря Кириллова, ушедшего из жизни в октябре 2021 года.

Кроме этого диктор работала в Японии, где учила студентов русскому языку, а в Москве преподавала журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.