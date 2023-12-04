В России и мире

Власти введут ограничения для желающих переселиться в Россию

Власти введут ограничения для соотечественников, проживающих за рубежом и желающих добровольно переселиться в Россию. Они будут должны подтвердить знание русского языка, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Нововведение вступит в силу 1 января 2024 года. «Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — уточняется в документе.

Подтвердить владение языком может документ об образовании на территории России, полученный после 1 сентября 1991 года, либо в другой стране, где русский является одним из государственных языков. Также в качестве доказательства можно предъявить решение комиссии по результатам собеседования, пишет «Лента.ру».