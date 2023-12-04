В России и мире

В 2024 году будут новые природные катаклизмы, заявил климатолог

Глобальное потепление привело к росту числа опасных метеорологических явлений, отметил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, 2024 год не станет исключением.

«Можно со стопроцентной точностью предсказать, что катаклизмы обязательно будут и в 2024 году, потому что нет ни одного года, который бы нас не удивил какими-то рекордами и аномальными событиями. В 2023 году в Тихом океане наблюдалось явление Эль-Ниньо, оно случается примерно раз в пять-десять лет и добавляет несколько десятых градуса к глобальному потеплению. До России эти "волны" тоже докатились. Недавно был экстремальный шторм в Черном море, рекордное количество снега выпало в Москве, после чего он весь растаял. Однако топ экстремальных событий прошедшего года – это ливень в Сахаре, из-за которого погибли десять тысяч человек», – сказал Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik.

Изменение климата, которым объясняются все эти природные катаклизмы, может стать необратимым, предупреждает эксперт.

«Если человечество на сегодняшний момент самоустранится от решения этой проблемы, климатические изменения будут необратимыми. Маховик уже запущен. Только активное вмешательство человека в климатические процессы даст нам шанс спастись и оставить планету будущим поколениям», – уверен Алексей Карнаухов.

Повышение температуры воздуха может привести к дополнительному выделению CO2 из природных источников, которое, в свою очередь, ускорит потепление, предостерег климатолог.

«По сравнению с доиндустриальной эпохой, концентрация углекислого газа в атмосфере выросла в полтора раза. Но мы пока не имеем того повышения температуры, которое должно соответствовать этому показателю: еще действует тепловая инерция мирового океана – резервуара холода, сдерживающего потепление. Мы выбросили достаточно углекислого газа, чтобы температура поднялась не на те 1,5 градуса, которые мы наблюдаем, а на 2-3. Вопрос в том, насколько активизируется выделение CO2 из природных источников: потепление будет его провоцировать, а новые порции углекислоты приведут к дальнейшему росту температуры. В конечном итоге она может подняться на 100-200 градусов», – полагает Алексей Карнаухов.