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Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции

В Россию ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук, сообщает Россельхознадзор.

«3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории РФ», - отметили в ведомстве.

Россельхознадзор в конце декабря сообщил о начале поставок инкубационного яйца от шести турецких предприятий, пишут Известия. Уточнялось, что турецкая сторона также предоставила гарантии о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).