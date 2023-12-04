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КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Более двухсот снарядов были выпущены береговой артиллерией Корейской Народно-Демократической Республики в сторону южнокорейских островов, расположенных в Желтом море. Об этом в пятницу, 5 января, сообщают иностранные и российские СМИ.

Отмечается, что южнокорейские военные принимают ответные меры. На острове Ёнпхёндо объявлена эвакуация.

Несмотря на произошедший инцидент, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет, передает «МК». Артиллерийские снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Южной Корее считают фактической морской границей.