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В России и мире

Четыре человека погибли при столкновении 30 автомобилей в Новгородской области

08.01.2024 16:29|ПсковКомментариев: 0

В Новгородской области на М-11 столкнулись 30 автомобилей, четыре человека погибли, в том числе ребёнок, движение в сторону Москвы перекрыто, сообщает пресс-служба управления ГИБДД региона в Telegram-канале.

Фото: 112 / Telegram

Уточняется, что в понедельник в 14.45 произошло массовое ДТП. Объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия».

«На 526-м километре в Новгородском районе произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. Движение по направлению в сторону города Москва перекрыто. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются», - приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. На место ЧП выехал начальник управления ГИБДД по Новгородской области Виктор Гаврилов.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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