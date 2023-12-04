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На грани выдворения из Латвии оказались несколько тысяч россиян

Несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок, заявил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков в эфире Первого канала.

«Крайне остро на сегодняшний день обстоят дела с соблюдением прав российских граждан, которые проживают в Латвии. Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что проблемы с соблюдением прав русскоязычных жителей Латвии носят системный характер и продолжаются не один год , пишет ТАСС. «Фактически с момента обретения независимости руководством этой прибалтийской республики был взят курс на построение моноэтнического государства, - указал Зыков. - В рамках этой идеологической установки на протяжении долгих лет власти республики проводили целенаправленную политику по выдавливанию русского языка из обихода, практически из всех сфер общественной жизни, включая систему образования».

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября 2023 года латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за этот период им необходимо будет сдать экзамен по госязыку. Заявку на получение вида на жительство необходимо было направить до 31 декабря.