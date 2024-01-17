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Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу

Финский политик опубликовал, а затем удалил пост, в котором предложил «расстреливать» людей, незаконно пересекающих границу, сообщает в пятницу газета Iltalehti.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 11 февраля, пишет РИА Новости.

«Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться», - написал на своей странице в соцсети Яри Налли, представитель правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте, говорится в материале.

Налли затем удалил пост, сославшись на то, что он высказал свое личное мнение, которое не является политическим призывом, уточняет газета.

Он занимает должность заместителя уполномоченного правой партии «Истинные финны» в муниципальном совете приграничного с Россией города Лаппеенранты, говорится в статье.

Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.

Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право», а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.