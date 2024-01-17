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В Прибалтике построят бункеры и создадут линию обороны на границе с Россией

Эстония, Латвия и Литва достигли договоренности о создании на границе с Россией «линии обороны». Об этом сообщило оборонное ведомство Эстонии, передает ТАСС.

«Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», - говорится в сообщении. Минобороны Эстонии уточнило, что соглашение о создании этой линии было подписано в пятницу в Риге главами оборонных ведомств трех республик. Целью создания «оборонительной зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений», станет «сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы».

В свою очередь эстонская газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии построят приблизительно 600 бункеров на восточной границе для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ. Они нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии, отмечает издание, ссылаясь на советника вице-канцлера Минобороны Кайдо Тийтуса. «Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии», - утверждал он.