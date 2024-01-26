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Пять голодных кошек устроили пожар в квартире в Уфе

Пять голодных кошек в поисках пищи включили индукционную варочную панель и устроили пожар в квартире в Уфе, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Фото здесь и далее: МЧС

«В Уфе жильцы многоэтажки сообщили в "112" о сильном запахе гари в подъезде. Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шел едкий дым. На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», - рассказали в МЧС.

Сотрудники МЧС России эвакуировали четыре человека из подъезда и потушили возгорание.

В МЧС россиян призвал при выходе из дома блокировать индукционную/электрическую панель или отключать плиту от сети.