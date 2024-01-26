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Экоактивисты облили супом «Джоконду» в Лувре

Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Джоконда» («Мона Лиза»). Источник: Википедия

«В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание"», - говорится в сообщении.

В мае 2022 года Лувр сообщил, что подал иск после того, как мужчина бросил торт в «Мону Лизу». До этого сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта во всемирно известное полотно. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.