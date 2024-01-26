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Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Стороны подписали документы по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось 29 января в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что для развития этого декрета разработают планы правительств в различных областях, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это, по его словам, позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы, пишет РИА Новости.

Кроме того, Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства, резолюцию об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции.

Также главы государств подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за период 2023-2024 годов.

Кроме того, два лидера подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.