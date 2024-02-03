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Потолок спортзала рухнул в российской школе

Крыша в спортивном зале школы обрушилась в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.

Фото: СУ СК России по Оренбургской области / Telegram

«В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донское Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Местные СМИ пишут, что крыша гимназии не выдержала тяжести снега.

Последние недели в Оренбургской области обильный снегопад, перекрываются десятки участков дорог, пишет РИА Новости.