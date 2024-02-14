В России и мире

В Белоруссии началось голосование на выборах в парламент

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов сегодня, 25 февраля.

Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

Все 5411 участков открылись в 8:00 мск и будут работать до 20:00. Больше всего их в Гомельской и Минской областях — 955 и 899 соответственно, в Брестской — 870, в Витебской и Могилевской — по 693, в Гродненской — 602, а в Минске — 699, пишет РИА Новости.

При этом у избирателей есть возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, для чего до 18:00 нужно проинформировать участковую избирательную комиссию. Можно также проголосовать в санаториях, больницах, домах отдыха и других местах временного нахождения.

Новшеством нынешней избирательной кампании стало решение не открывать участки за рубежом. Проживающие за границей граждане могут проголосовать, приехав в Минск.

Избиратели получат один бюллетень для выборов депутата нижней палаты парламента и от одного до трех бюллетеней — для выборов в местные советы (областной, базовый и первичный уровни).

Всего в списках избирателей числятся порядка 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в республике россиян, имеющих право выбирать депутатов местных советов.