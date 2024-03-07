В России и мире

Швеция вступила в НАТО

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил госдепартамент США на своем сайте.

«Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — говорится в публикации.

Таким образом, скандинавская страна стала 32-м участником Североатлантического альянса. По данным телеканала TV4, церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 11 марта, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.