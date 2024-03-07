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Подросток пострадал при возгорании электронной сигареты в Петербурге

15-ленего подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали после возгорания электронной сигареты, которую он курил в своей постели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.

Фото здесь и далее: МЧС РФ

«В трехэтажном здании Центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате чего обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из здания были эвакуированы 16 детей, пишет РИА Новости.

«В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение», - добавили в пресс-службе.

К ликвидации пожара от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.