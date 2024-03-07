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Облако солнечной плазмы накроет Землю 25 марта

Облако солнечной плазмы накроет Землю 25 марта, данные поступили из расчетов скорости и плотности плазменного облака, выброшенного во время взрыва уровня X в атмосфере Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно результатам гидродинамической модели ENLIL солнечное вещество придет к Земле в ночь с воскресенья на понедельник, с 24 на 25 марта 2024 года между 01 и 05 часами по московского времени. Доверительный интервал модели сокращен таким образом в настоящее время до 4 часов. Более точный прогноз уже не поступит.

Модельная сила магнитных бурь в результате удара облака плазмы по магнитосфере Земли в настоящее время составляет G2-G3 (с достоверностью 65 %). Вероятность бури уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале) составляет 15 %.

Продолжительность нахождения планеты внутри облака солнечной плазмы составит около суток — весь день 25 марта. Активная фаза магнитных возмущений может продолжаться около 10-12 часов.

Мы публикуем результаты моделирования — видео движения плазменных масс от Солнца к Земле (математическая модель ENLIL/NOAA).