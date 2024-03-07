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Замруководителя федеральной таможенной службы РФ задержали в Москве

Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя федеральной таможенной службы Елену Ягодкину в рамках расследования уголовного дела. Она была задержана утром 26 марта в своем служебном кабинете после совещания в ФТС, пишет «Интерфакс». У Ягодкиной провели обыск, вскоре ее доставят на допрос.

В пресс-службе ФТС пока не предоставили комментариев на эту тему.

На сайте Федеральной таможенной службы сообщается, что 48-летняя Елена Ягодкина в таможенных органах работает с 1997 года. На должность замруководителя ФТС назначена 13 сентября 2019 года. Имеет звание «генерал-полковник таможенной службы».