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Более 22 тысяч человек обратились на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии, приуроченной к Всемирному дню прав потребителей, ей воспользовались более 22,5 тысячи россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей проводилась с 11 по 22 марта, пишет ТАСС.

«Всего на телефон горячей линии Роспотребнадзора обратились свыше 22,5 тысяч россиян. Также поступило более 7 тысяч письменных обращений, 4,6 тысячи граждан обратились за очной консультацией», - говорится в сообщении.

Больше всего россиян интересовали вопросы, связанные с применением положений законодательства о защите прав потребителей. По ним было проведено почти 6 тысяч консультаций. Более 5 тысяч обращений были связаны с продажей товаров дистанционным способом и с технически сложными товарами.

«Более 2,6 тысячи консультаций оказаны по вопросам жилищно-коммунальных услуг, более 1 тысячи - по вопросам медицинских услуг, а также около 1,4 тысячи - по услугам связи, порядка 1 тысячи - по туристским услугам и более 1,7 тысячи - по финансовым», - отметили в ведомстве.

После рассмотрения обращений граждан, поступивших в Роспотребнадзор за период работы горячей линии, ведомство подготовило 415 проектов исковых заявлений, а также 1,6 тысячи проектов претензий.