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Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале упала на 14%

Российские банки в январе-феврале 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 604,5 млрд рублей, что на 14,1% меньше, чем за первые два месяца 2023 года (704 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

Количество предоставленных в первые два месяца текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-февралем прошлого года на 10,7% (171,5 тысячи против 192 тысяч).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-феврале 2024 года увеличился на 206,5 млрд рублей, или на 1,1%, до 18 трлн 404,7 млрд рублей.

В феврале 2024 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 332,8 млрд рублей, что на 21,2% меньше, чем в феврале 2023 года (422,4 млрд рублей), по сравнению с январем 2024 года выдача увеличилась на 22,4% с 271,8 млрд рублей.

Количество предоставленных в феврале кредитов снизилось по сравнению с февралем прошлого года на 16,7% (95,6 тысячи против 114,6 тысячи), по сравнению с январем текущего года (75,9 тысячи) увеличилось на 25,9%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в феврале увеличился на 79,9 млрд рублей, или на 0,4%. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 28,2% с 29,5%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, основной вклад в прирост выдач ипотечных кредитов в феврале внесло кредитование в сегменте готового жилья (ипотечные кредиты без учета ипотечных кредитов по договорам долевого участия (ДДУ), на которое пришлось почти 60% совокупного объема ИЖК.

Так, в феврале 2024 года кредитные организации выдали 67,9 тысячи кредитов без учета кредитов по ДДУ на сумму 193,3 млрд рублей (+ 34,9% за месяц). В то же время выдачи кредитов по ДДУ за февраль увеличились незначительно: 27,6 тысячи кредитов на 139,5 млрд рублей против 25,8 тыс. кредитов на 128,5 млрд рублей в январе.

Рост кредитования по льготным программам был сдержанным вследствие ужесточения их условий, при этом на них все еще приходилось более половины (64,1%) объема ипот‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ечного кредитования. Объем кредитов по программам господдержки в феврале составил 219,3 млрд рублей (+14,4% за месяц), пишет «Интерфакс».

В марте ожидается умеренный рост ипотечного кредитования по льготным программам. Так, по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по программам господдержки в первые три недели марта предоставлено ипотечных кредитов на сумму около 227 млрд рублей против 160 млрд рублей за аналогичный период февраля.

Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных физлицам кредитов в феврале несколько увеличилась и составила 17,0% (15,8% в январе), оставаясь ниже среднего значения за 2023 год - 29,2%. Одновременно предоставление кредитов физлицам без ипотечных увеличилось за месяц на 12,3%, в результате общий объем рублевых кредитов физлицам в феврале составил 2,0 трлн рублей (1,7 трлн рублей месяцем ранее и 1,6 трлн рублей годом ранее).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в феврале увеличилась до максимальных с октября 2019 года 9,29% с 8,4% в январе.

Как отмечает ЦБ, это произошло в том числе за счет повышения ставок по рыночным предложениям банков. При этом на рынке готового жилья процентная ставка по ипотеке была выше уровня прошлого месяца на 0,95 процентного пункта: 11,66% против 10,71% в январе. Средневзвешенная ставка ИЖК по ДДУ повысилась за месяц на 0,25 п.п., до 6,35%.

Средний размер одного ипотечного кредита в феврале составил 3,482 млн рублей (минимум с апреля 2022 года, когда показатель снижался до 3,273 млн рублей), что на 2,7% меньше, чем в январе (3,580 млн рублей).

Годовые темпы роста этого показателя в феврале второй месяц были отрицательными (-5,5%) после отрицательного значения в январе (-1,7%) и роста на 0,9% в декабре.

Средневзвешенный срок одного кредита в феврале снизился на 2,7 месяца, до 292,1 месяца, с 294,8 месяца в январе после рекордно высоких 302,3 месяца (25 лет и 2,3 месяца) в декабре.

За год средний срок кредита увеличился на 4,6 месяца с 287,5 месяца в феврале 2023 года, или на 1,6%