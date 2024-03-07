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Центробанк отметил высокую вовлеченность россиян в рынок криптовалют

Банк России отмечает высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов. Объем потоков биткойнов и эфиров на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, по состоянию на конец 2023 года составил 4,78 трлн рублей, говорится в годовом отчете ЦБ.

Кроме того, в 2023 году наблюдался рост объема высокорисковых эквайринговых и p2p-операций по счетам физических лиц, обеспечивающих расчеты теневого бизнеса с российскими гражданами и по сделкам с криптовалютой.

Совокупный объем притоков и оттоков биткойнов на крупнейших криптобиржах, оценочно приходящи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌йся на россиян, во II - III кварталах 2023 года составил около 700,19 тысячи биткойнов (1,68 трлн рублей), что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщал ЦБ. При этом данный показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами), и его нельзя трактовать, например, как объем вложений, пояснял регулятор.

Остатки биткойнов на кошельках криптобирж, которые могут приходиться на российских пользователей, на конец III квартала 2023 года составляли 96,912 тысячи биткойнов (255 млрд рублей), снизившись на 3,1% по сравнению с 2022 годом, пишет «Интерфакс».