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Напавшего на мурманского губернатора заключили под стражу на два месяца

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями в Апатитах, заключили под стражу на два месяца.

«Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня», - сказал судья Тимченко.

Выездное заседание суда прошло 6 апреля в больнице города Кировска, где после ранения при задержании находится фигурант уголовного дела о нападении на губернатора, пишет ТАСС.

Комментировать решение суда Быданов отказался.

Ранее он сообщил, что нападение не готовил заранее, оно было совершено спонтанно. Нож он купил в магазине и хранил в автомобиле, был на встрече с губернатором. Также он заявил журналистам, что жалеет о содеянном и готов принести извинения по окончании следственных действий.

5 апреля Андрея Чибиса доставили в областную клиническую больницу. По словам заместителя губернатора - министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние губернатора оценивается как тяжелое, но стабильное. Медицинскую эвакуацию перенес хорошо.