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Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Финляндия введет новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией с 15 апреля, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Фото: ФТС России

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», - отметили в ведомстве.

Кроме того, ранее финляндской стороной принято решение по продлению полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

«Рекомендуем учитывать данную информацию», - добавили в ФТС.