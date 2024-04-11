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Какие посты в соцсетях могут навредить карьере

Какой метод спецслужб используют рекрутеры для оценки потенциальных сотрудников обычных организаций, рассказала карьерный консультант Оксана Семенова.

Профиль в социальной сети может стать препятствием для успешной карьеры, предупредила карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова. По ее словам, соцсети активно используются рекрутерами для сбора данных о кандидатах на те или иные должности, поскольку содержат массу сведений, полезных для работодателей.

«Искаженная или неподходящая информация может стать препятствием для развития карьеры. Поэтому важно осознавать, что публикуется в социальных профилях, и как это может повлиять на восприятие ваших профессиональных качеств. Рекрутеры используют термин OSINT (Open Source Intelligence) – это метод анализа публично доступной информации без прямого взаимодействия с объектом. Термин связан со спецификой работы спецслужб, пришел из той сферы. Это разведка с использованием открытых баз данных и их анализом. Пассивный OSINT для рекрутеров – это сканирование социальных профилей потенциальных кандидатов», – объяснила Оксана Семенова.

Не все пользователи соцсетей осознают, что неосмотрительные публикации могут негативно повлиять на их карьеру, добавила она.

«Провокационные фотографии с вечеринок или выходных могут создать впечатление о кандидате как о человеке, склонном к чрезмерным развлечениям, что может отпугнуть работодателя, особенно в консервативных отраслях, таких как государственные структуры. Также необдуманные комментарии или публикации на политические или религиозные темы могут вызвать конфликт интересов с будущим работодателем», – отметила Оксана Семенова.

Существует еще и активный OSINT, то есть намеренное взаимодействие с кандидатом для сбора информации, пишет радио Sputnik.

«Это может быть проверка профессиональных ресурсов, участие в онлайн-конференциях или даже создание фиктивного профиля для тестирования кандидата. Например, если он указывает определенные навыки в резюме или профиле LinkedIn и других профессиональных сетях, рекрутер может проверить их подлинность, анализируя активность в профессиональных сообществах или форумах. Если заявленные навыки не подтверждаются его активностью, это может вызвать сомнения у работодателя относительно его компетентности», – сказала Оксана Семенова.