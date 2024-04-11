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Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в суде.

«Протокол, составленный отделом МВД России по Тверскому району города Москвы в отношении Ивлеевой Анастасии, зарегистрирован судом 16 апреля», - приводит сообщение РИА Новости.

Дата его рассмотрения пока не назначена.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, блогеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В суде не уточнили, за что именно составлен протокол.

Как сообщает телеграм-канал Shot, протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за её постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram*, которые были «переопубликованы». В двух своих публикациях она высказывалась против проведения СВО и призывала Россию остановиться. После «голой вечеринки» в конце 2023 года блогерша скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту.

* Социальная сеть Instagram - продукт компании Meta, которая признана экстремисткой организацией в России, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.