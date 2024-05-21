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Певицы Алсу и Нюша подали на развод с мужьями

Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили в суде.

«Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая», - приводит сообщение РИА Новости.

Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство.

Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей - 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

Помимо этого, исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы.

«Зарегистрировано заявление о расторжении брака между супругами, имеющими детей. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович»,- сказали в суде.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Согласно судебной картотеке, заявление поступило в инстанцию 24 мая.