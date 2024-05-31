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Какие напитки нельзя пить в жару, рассказал специалист

Сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, алкоголь любой крепости рекомендуется исключить из рациона в жаркую погоду, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами», - рассказал Андрей Тяжельников.

По его словам, категорически нельзя в жару употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, на весь организм, который и так работает на пределе. Употребление алкоголя может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы и другие неприятные последствия для здоровья. Также и курильщикам рекомендуется отказаться от курения, так как в жаркую погоду токсическое действие табака многократно усиливается.

«Объем потребляемой воды при высокой температуре воздуха возрастает. Норма воды у каждого своя, в зависимости от веса, активности, температуры воздуха. Но общая рекомендация – пить в день не менее 2,5 литров. Пить нужно чистую воду при появлении жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки. При интенсивных физических нагрузках объем нужно увеличивать», - рассказал Андрей Тяжельников.

Врач уточнил, что можно добавить к воде сок лимона, мяту, ягоды, пишет РИА Новости.

«Можно выпить травяной чай, несладкий морс, компот, слабоминерализованную воду. Однако из-за содержания соли в минеральной воде, ее нужно употреблять дозированно. Все напитки должны быть прохладными, но не ледяными, чтобы не простудить горло», - добавил он.