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Таксист во время конфликта выстрелил пешеходу в ногу

В центре Москвы водитель такси выстрелил в ногу мужчине, который полез с ним в драку из-за того, что управляющий транспортным средством задел его зеркалом во время парковки.

Отмечается, что инцидент произошел 1 июня на Тверском бульваре. Прохожий ударился о машину, когда таксист высаживал своего пассажира из автомобиля BMW. После этого пешеход стал разбираться, зачем водитель задел его зеркалом, и предложил ему припарковаться во дворе, чтобы обсудить ситуацию, пишут «Известия».

«Прохожий ударил таксиста по лицу и с криками, что зарежет его, полез в карман», — поделился собеседник издания.

В ответ на такое нападение водитель авто вытащил травматический пистолет и выстрелил, пуля попала в ногу мужчине. Пострадавшего госпитализировали, по факту случившегося начата проверка.