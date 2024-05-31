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Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы

Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее «зубной» туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах и на что обратить внимание, рассказала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.

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Стоимость стоматологических услуг в регионах действительно ниже. Там, как и в Москве, есть высококвалифицированные стоматологи и современные клиники. По оценкам Соболевой, средняя стоимость пломбирования одного зуба в московской стоматологической клинике обойдется в 2 -10 тысячи, в регионах - 1,5 - 7 тысяч рублей, установка коронки в Москве - 15-50 тысяч против 10-40 тысяч рублей в регионах.

Кариес дешевле всего вылечить в Тульской, Тверской, Рязанской Владимирской областях - от 2000 до 2700 рублей. Самая низкая цена на удаление зуба под местным обезболиванием в Тульской области -1426 рублей, пишет «Прайм».

Существенно сэкономить получится лишь при лечении нескольких зубов или в так называемых сложных случаях. Услуги врача, импланты и другие материалы всегда дороги, если они хорошего качества, предупредила эксперт.

Соболева напомнила, что определенные виды стоматологических услуг требуют неоднократного посещения врача. То есть в клинику надо приезжать несколько раз. И не всегда удается точно рассчитать затраты на лечение, дорогу и проживание. Возможно, в некоторые случаях лечить зубы дома выйдет дешевле, заключила она.