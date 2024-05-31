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В России и мире

Госорганизации обяжут использовать йодированную соль

13.06.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Минздрав подготовил поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: ведомство намерено активизировать борьбу с дефицитом йода в стране. Речь идет о профилактике заболеваний, вызванных этой причиной. Ведомство уверено, что при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий следует использовать йодированную соль.

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Такое правило должно коснуться лишь образовательных, медицинских организаций, а также тех, которые осуществляют социальное обслуживание, и других. Срок вступления в силу этих норм — 1 марта 2025 года. Такой подход уже используют в мире, указал Минздрав. Например, в Казахстане и Белоруссии.

Об этом сказано в документах Минздрава, которые министерство направило на согласование в Минэкономразвития (МЭР) и Аналитического центра при правительстве. 

Как сказано в пояснительной записке к проекту, по данным «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии», в сутки россияне потребляют в среднем 40-80 мкг йода в день. Это в три раза ниже установленной нижней границы нормы, пишут «Известия». 

«Все регионы страны в большей или меньшей степени являются йододефицитными», подчеркивает Минздрав в своих документах. Последствия такой ситуации серьезны: причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является недостаточное поступление йода с пищей.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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